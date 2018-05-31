Экс-защитник «Авангарда» Хохлов перешел в минское «Динамо» 31.05.2018, 15:30

Илья Хохлов

Фото: ХК «Сочи»

«Зубры» подписали контракт с российским защитником.

Минское «Динамо» подписало контракт с российским защитником Ильей Хохловым. Соглашение с экс-игроком «Авангарда» рассчитано на один год, пишет «Трибуна».

Минувший сезон 23-летний защитник начинал в «Сочи», а продолжил в «Авангарде», за который сыграл в Кубке Гагарина. В 45 матчах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ на счету Хохлова 14 (5+9) очков при показателе полезности «+6».