У белорусского «Паритетбанка» сменился собственник

У белорусского «Паритетбанка» сменился собственник1
- 31.05.2018, 15:47
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Теперь владельцем 99,8 процента акций «Паритетбанка» владеет не Управление делами Лукашенко.
Собственником банка стал Государственный комитет по имуществу. Это следует из информации, размещенной на сайте финучреждения, пишет сайт «Беларусь и мир».
Изменился и состав набсовета банка. Его председателем сейчас является первый зампред Госкомимущества Алексей Васильев, а заместителем – директор ООО «Зеникс-М» Борис Чахкиев.
Также в набсовете – замначальника главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Госкомимущества Дмитрий Сидоров.
Плюс управляющий партнер адвокатского бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры» Константин Михель, директор ЗАО «Инвестиционная компания «Юнитер» Роман Осипов.
Независимыми директорами стали замдиректора по финансам ЧТУП «Ника Центр» Татьяна Потапова и свободный консультант Галина Уголик.