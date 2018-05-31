Почему туризм в Беларуси развивается слишком медленно 4 31.05.2018, 16:07

Власти не используют внутренний потенциал нашей страны.

На днях состоялось чествование победителей Республиканского конкурса профессионального мастерства «Белорусский мастер – 2018». Этот конкурс ежегодно проводит Федерация профсоюзов Беларуси и наряду с другими профессиями определяет лучшего специалиста в туристической отрасли.

В нынешнем году титул лучшего специалиста по туризму достался главе компании «Страна замков» Александру Варикишу.

Planetabelarus.by побеседовала с победителем, хотя настроение у него совсем не праздничное. Главная тема – развитие внутреннего туризма.

— Учитывая, что для «Страны замков» — внутренний и въездной туризм всегда были и остаются основным трендом, меня, безусловно, не может не волновать нынешнее состояние этих направлений. Взять хотя бы цифры: за прошлый год по стране путешествовало 82,1 тыс. туристов и 894,7 тыс. экскурсантов. В общей сложности 976,8 тысячи человек. Но в 2016 году их насчитывалось 1 001 848 человек. Снижение численности налицо. На мой взгляд, причин такой ситуации несколько.

Первая – и она объективная – это обеднение населения. Несмотря на то, что цены на экскурсии и местные путешествия практически не увеличиваются, все равно многих клиентов они отпугивают. Низкая платежеспособность сказывается и на сопутствующих сервисах. Например, в прошлом году ремесленники, продающие свои изделия в Крево и Гольшанах, присутствовали там ежедневно. В нынешнем году работают только по выходным дням. Кризис в экономике сказывается на всех сферах жизни, а на туризме особенно: экскурсии по стране не попадают в основные жизненные приоритеты. Трудности материального плана испытывают и предприятия, и конкретные люди.

И еще пример: в прошлом году на фестиваль «Гольшанский замок» мы быстро набрали целый автобус. В нынешнем году активность совсем небольшая. Люди выбирают, и зачастую этот выбор не в пользу экскурсий, а скажем, в пользу своей фазенды.

Среди причин снижения интереса к внутренним поездкам я бы назвал девальвацию идеи. Несколько лет назад большой интерес вызывали различные рыцарские турниры. Теперь людям это неинтересно, нужно придумать что-то новое и креативное. Когда мы предложили нашим экскурсантам поехать и посмотреть на разлив Припяти, то очень быстро набрали группу.

А прошлой осенью народ активно откликнулся на предложение отправиться на фестиваль «Журавли и журавины» в Миоры.

Что еще хотелось бы отметить? Пассивность и не разворотливость властей и жителей регионов. Местные жители не хотят даже копейку дополнительно заработать. Вот пример. В 50 метрах от Кревского замка в огороде у местного жителя стоит дот. Безусловно, туристы захотели бы на него посмотреть.

Но… никому и в голову не приходит сделать из этого аттракцию, экскурсионный объект. В регионах, как правило, все консервативно в худшем смысле этого слова. Поэтому, кстати, и такое отношение к памятникам истории и культуры. Уничтожение объектов истории и культуры как-то не вяжется с громкими декларациями. В «Обществе охраны памятников» мне сообщили такую информацию: за время существования независимой Беларуси потеряно больше памятников, чем за времена советской власти. Этот факт не может не настораживать.

Кроме того, принимаются странные решения, наподобие решения Федерации профсоюзов Беларуси о том, что члены профкомов должны ездить на экскурсии только через организации «Беларустуриста». Этот вопрос, который мы уже неоднократно поднимали, перед сезоном стоит особенно остро. Такие решения возвращают нас в 70-е годы, когда никто не слышал о конкуренции и не было рынка. Имеет место настоящий монополизм, с которым, по идее, необходимо бороться?!.

Последствия таких решений могут быть катастрофическими для всех фирм, занимающихся внутренним туризмом. Сегмент рынка, связанный с этим направлением, просто ляжет. Честно говоря, я очень сомневаюсь, что предприятия «Беларустуриста» смогут закрыть весь объем внутреннего туризма, все потоки экскурсантов. Если там работают специалисты высокого класса, почему они до сих пор не блистали на туррынке, а теперь, благодаря ручному управлению, вдруг заявили о себе? На мой взгляд, госорганам и монополизму, утвержденному «свыше», вообще не место в такой отрасли, как туризм. Ежегодно через нашу компанию отправлялись на экскурсии по стране в сезон 5-6 автобусов от различных профсоюзных организаций.

Это были наши постоянные клиенты. Теперь или не звонят вообще, или звонят с извинениями, дескать, не можем больше с вами работать, находимся под прессом. И это очень обидно. Ведь «Страна замков» занимается внутренним туризмом с конца 90-х годов, здесь разработаны десятки увлекательнейших, в том числе и анимационных маршрутов по Беларуси, они проводятся квалифицированными экскурсоводами, многие из которых буквально выросли в нашей организации.

Все эти обстоятельства, безусловно, не способствуют глобальному развитию внутреннего туризма в стране.