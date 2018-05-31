Генпрокуратура обнаружила в Минэнергетики высокий уровень коррупции 10 31.05.2018, 16:13

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Министерство нарушало законодательство о закупках.

Генпрокуратура провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства в системе Министерства энергетики. Установлены многочисленные нарушения законодательства о закупках, об осуществлении ведомственного контроля, а также при ведении административного процесса органами государственного энергетического и газового надзора, пишет tut.by.

В большинстве регионов выявлены факты ненадлежащей организации работы кадровых служб в части отобрания обязательств у государственных должностных лиц по соблюдению ограничений, предусмотренных законом о борьбе с коррупцией, и отсутствие контроля за их исполнением. Во многом это явилось одной из причин осуществления некоторыми из них предпринимательской деятельности, сообщили в Генпрокуратуре.

Отдельные руководители не принимали необходимые меры по улучшению финансового состояния промышленных предприятий для устойчивого экономического роста, сокращения и ликвидации просроченной внешней и внутренней дебиторской задолженности.

Некоторые подведомственные Минэнерго организации нaрушали законодательство при предоставлении их работникам займов. При этом контроль за своевременностью исполнения обязательств по соответствующим договорам в организациях отрасли отсутствовал.

В прокуратуре отметили недостаточный уровень влияния на криминогенную ситуацию в отрасли комиссий по противодействию коррупции. Комиссии, как правило, ограничивались обсуждением результатов ведомственного контроля и утверждением планов работы. Учет и анализ информации о коррупционных проявлениях не проводились, координация деятельности структурных подразделений в данной сфере не обеспечивалась.

"Непринятие профилактических мер по противодействию коррупции со стороны руководства Министерства энергетики и организаций, входящих в его систему, явилось одной из причин высокого уровня коррупционной преступности.

В период с 2016 года по апрель 2018 года к уголовной ответственности за преступления указанной категории привлечено более 30 руководящих должностных лиц, большинство из которых получили взятки и совершили хищение путем злоупотребления служебными полномочиями", - сказано в сообщении.

По итогам проверки Генеральная прокуратура внесла в Министерство энергетики представление, в котором потребовала устранить выявленные нарушения антикоррупционного законодательства, а также проинформировала Совмин о сложившейся ситуации и необходимости привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, в начале мая Лукашенко освободил от занимаемой должности министра энергетики Владимира Потупчика. Он был освобожден от занимаемой должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса. При поддержке министра был организован семейный бизнес по поставкам стройматериалов по завышенным ценам.