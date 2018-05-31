Вторая попытка: популисты Италии возобновляют коалиционные переговоры 31.05.2018, 16:23

«Движение 5 звезд» и «Лига» решили во второй раз провести переговоры.

Лидеры итальянского популистского "Движения 5 звезд" и националистической "Лиги" решили во второй раз провести переговоры о формировании правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Первая попытка сформировать правительство провалилась после того, как президент Италии отказался утверждать кандидатуру евроскептика Паоло Савоны на должность министра финансов.

После этого лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо призвал к импичменту главы государства Сержо Маттареллы. Глава "Лиги" Маттео Сальвини не поддержал эти призывы, но заявил о необходимости новых выборов.

Позже Ди Майо извинился за угрозу импичмента, и вместо этого предложил найти компромиссную фигуру на должность министра, а Савоне найти новую должность.

"Давайте найдем кого-то с таким же характером, как у Савоны, и профессор Савона останется в кабинете, на другой министерской должности", - заявил Ди Майо.

Сальвини в свою очередь сначала отклонил предложение о второй попытке, однако в среду согласился встретиться с Ди Майо для новых переговоров, хотя заявил, что хочет видеть "ту же самое команду", что и раньше. Кандидатуру Савоны предложила в правительство именно "Лига".

Ожидается, что во встрече в Риме сегодня также примкт участие лидер правой партии "Братья Италии" Джорджия Мелони, которая ранее предложила поддержку правительству популистов.

Между тем Джузеппе Конте, которого обе партии предлагали на пост премьер-министра, и который в воскресенье отказался от своего мандата, сегодня не приехал в университет во Флоренции, где должен был читать лекции, а поехал в Рим.

Как известно, президент Маттарелла дал мандат на формирование технократического правительства бывшему представителю МВФ Карло Коттарелли. Однако тот пока отложил оглашение состава правительства, которое в любом случае почти наверняка не получит поддержки парламента, поскольку M5S и "Лига" заявили, что не будут голосовать за него.