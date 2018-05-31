Time назвал лучшие телесериалы полугодия 31.05.2018, 16:26

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В список вошли документальные многосерийные фильмы, художественные сериалы и телевизионные передачи.

Издание Time составило список лучших телевизионных проектов 2018 года. В перечень вошли документальные многосерийные фильмы, художественные сериалы и телевизионные передачи, пишет korrespondent.net.

В списке значится мини-сериал Патрик Мелроуз с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Главный герой сериала пытается преодолеть пагубные пристрастия и бороться со своими внутренними демонами.

Также включена Дикая-дикая страна о жизни коммуны Раджнишпурам в США. Руководит коммуной индийский мистик Ошо.

Кроме того, включен в перечень второй сезон антиутопии Рассказ служанки с Элизабет Мосс, новая часть Атланты с Дональдом Гловером, триллер Убивая Еву о наемном убийце с русскими корнями, а также сериал Призрачная башня о борьбе американских силовых ведомств с Усамой бен Ладеном.

Эксперты издания также отметили ситком Чемпионы и перезапущенное в 2018-м телешоу Американский идол.