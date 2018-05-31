Мингорсуд отказал патриотам в компенсации морального вреда 6 31.05.2018, 16:35

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Суд заявил, что истцы должны доказать вину КГБ.

31 мая в Минском городском суде прошло рассмотрение кассационной жалобы четырех фигурантов «дела патриотов».

Сергей Стрибульский, Виктор Мороз, Виктор Данилов и Андрей Дундуков требуют у Министерства финансов компенсировать моральный ущерб, причиненный в результате незаконного задержания, привлечения их в качестве обвиняемых, содержания под стражей, а также применения подписки о невыезде и надлежащем поведении, передает spring96.org.

Ранее 4 апреля суд Московского района Минска отказал бывшим фигурантам громкого дела в коллективном иске. Суд тогда поддержал позицию прокурора, который говорил, что перед тем, как требовать денежную компенсацию, необходимо доказать незаконность действий КГБ и Следственного комитета в отношении истцов. А этого, по мнению прокурора и суда, сделано не было. Но истцы не согласились с таким решением и решили обжаловать его.

В Мингорсуде дело рассматривала коллегия судей, председатель - судья Инна Угнивенко. Заседание началось в 11.00.

После ознакомления судей с материалами дела, выступили адвокаты истцов. Они считают, что если уголовное дело против парней закрыто и обвинения, предъявленные им, признаны незаконными, то, следуя из обычной логики, это автоматически является основанием для признания незаконными и действий органов, которые вели процесс.

Адвокаты напомнили, что суд Московского района не привел никаких доказательств того, почему принятые меры процессуального принуждения были обоснованы, а также не указал нормы права, на которых основывал свое решение. Более того, он посчитал, что истцы должны были сами представить доказательства незаконности обвинений, задержания и мер пресечения, чего они, по мнению суда, не сделали.

«Истцам достаточно представить только факт прекращения уголовного преследования и закрытия дела. Сам этот факт является основанием для того, чтобы признать действия в отношении них незаконными», - отметила адвокат Виктора Мороза и Сергея Стрибульского во время своего выступления.

Адвокаты рассказали суду о нарушении прав истцов во время задержания и содержания под стражей, об унижения чести и достоинства из-за лживой информации в государственных СМИ и о негативных последствиях уголовного преследования. Также они передали судьям исследования решений по подобным судебным делам, которые касались компенсации морального вреда.

Однако и Минский городской суд не прислушался к аргументам истцов и адвокатов. Судьи не увидели оснований для отмены решения районного суда и оставили его без изменений. Тем самым еще раз показав, что в данном деле работает принцип «презумпции невиновности КГБ».

Сейчас Сергей Стрибульский, Виктор Мороз, Андрей Дундуков и Виктор Данилов могут обжаловать судебное решение в Верховном суде, а также обратиться в Комитет по правам человека ООН.

«Дело патриотов» началось в марте накануне Дня Воли.

21 марта Лукашенко заявил, что задержано «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием» в Беларуси и за рубежом, а также готовили провокации. Начались задержания.

В итоге были по «дело патриотов»проходило 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о «незаконном вооруженном формировании».

Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и Внутренних войск. В прошлом некоторые из них - активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (прекратил деятельность 15 лет назад) и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске. Еще несколько человек - активисты «Молодого фронта» и Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада).

Государственные телеканалы показали кадры обысков и как «изымалось оружие».

Уточнялось, что дело началось с письма некой «фрау А.» на имя Лукашенко: гражданка Германии с белорусскими корнями сообщила о готовящихся «провокациях» на 25 марта в Минске.

В пропагандистских фильмах и сюжетах на БТ «главными организаторами» назывались лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко, и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Несмотря на то, что дело получило резонанс, официально его комментировали редко.

В июне патриотов постепенно выпустили из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении. С некоторых и вовсе сняли обвинения. Но расследование продолжилось.