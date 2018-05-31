Минчане возмущены ремонтом, который затеяли чиновники 5 31.05.2018, 16:49

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Фото: Еврорадио

Ремонт двух улиц в центре Минска обойдётся городу в $1,1 миллиона.

В историческом центре Минска полным ходом “реконструируются с реставрацией” улицы Комсомольская и Революционная. Горожане давно ратовали за то, чтобы сделать их пешеходными, сообщает Еврорадио.

Но цена, которую чиновники собираются заплатить за это, возмутила минчан, которые теперь вовсю подписывают петицию против нецелесообразных трат.

Фото: Еврорадио. Улица Комсомольская

Авторы петиции перечислили некоторые – но не все тендеры, связанные с грандиозной стройкой в историческом центре Минска. На самом деле, она ещё дороже, чем они предполагали. Нам удалось отыскать тендеров на 2,3 млн рублей, а это около $1,1 млн.

Фото: Еврорадио. Так теперь выглядит улица Революционная.

Почти все эти тендеры у нас получилось разместить на интерактивной карте улицы Комсомольской. Сложность в том, что не все объекты, запланированные к закупке, установлены на улицах. Заказчик реконструкции и реставрации, УП “Мінская Спадчына”, отказалось предоставить окончательный проект, поэтому мы сами решили, куда установить киоск, скамейку, чугунный питьевой фонтанчик и другие предметы.

Но и это ещё не всё. Также при ремонте планируется установить 47 мостиков общей стоимостью 29 981 рубль, 3 велопарковки (1 675 рублей), 196 информационных указателей (53 624 рубля) и 75 цветочниц из гранита (213 000 рублей). А еще за 23 786 рублей ремонтируют дом на Революционной, 9.

В одном из тендеров нам удалось найти что-то похожее на проект будущей Комсомольской:

Улица Комсомольская идет перпендикулярно более длинной улице Революционной. Именно на Революционной сейчас ведутся основные работы, передвигаться там трудно. На проекте, к сожалению, прорисованы изменения только на Комсомольской (и то не все).

Открыть "отреставрированные" улицы планируется к 3 июля.