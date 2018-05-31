Названо имя организатора покушения на Бабченко 2 31.05.2018, 16:55

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Задержанного в ходе «убийства» Бабченко подозревают в подготовке к теракту.

Задержанного в ходе инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко подозревают в подготовке террористического акта, сообщила 31 мая пресс-служба Шевченковского районного суда Киева в Facebook, пишет "Гордон".

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л. а – подозреваемого по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины (подозреваемого в подготовке к террористическому акту, то есть, к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)", – сказано в сообщении.

Организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, который раньше упоминался только как гражданин Г., зовут Герман Б.Л.