Выпущенные к ЧМ-2018 бутылки «Святого источника» оказались огнеопасны 4 31.05.2018, 17:05

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«Святой источник» выпустил к ЧМ-2018 воду в форме футбольного мяча, которая может привести к пожару.

Об этом пишет "Фонтанка".

Читатели агентства рассказали, что купили такую бутылку и поставили на пол в офисе.

Когда в окна конторы заглянуло солнце, около бутылки появился заметный дымок и запахло паленым ламинатом.

Сфокусировавшись через наполненный водой пластиковый шар, световой пучок быстро прожигает все, куда падает, отмечает издание.

В редакции провели эксперимент и обнаружили, что меньше чем через минуту загорелась бумага, еще чуть-чуть и вспыхнул спичечный коробок.

Опрошенные изданием эксперты-физики отметили, что выбранная производителем форма наиболее огнеопасна — это идеальная линза, описанная в школьном курсе физики.