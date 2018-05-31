закрыть
31 мая 2018, четверг, 18:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Выпущенные к ЧМ-2018 бутылки «Святого источника» оказались огнеопасны

4
  • 31.05.2018, 17:05
  • 1,476

«Святой источник» выпустил к ЧМ-2018 воду в форме футбольного мяча, которая может привести к пожару.

Об этом пишет "Фонтанка".

Читатели агентства рассказали, что купили такую бутылку и поставили на пол в офисе.

Когда в окна конторы заглянуло солнце, около бутылки появился заметный дымок и запахло паленым ламинатом.

Сфокусировавшись через наполненный водой пластиковый шар, световой пучок быстро прожигает все, куда падает, отмечает издание.

В редакции провели эксперимент и обнаружили, что меньше чем через минуту загорелась бумага, еще чуть-чуть и вспыхнул спичечный коробок.

Опрошенные изданием эксперты-физики отметили, что выбранная производителем форма наиболее огнеопасна — это идеальная линза, описанная в школьном курсе физики.


популярное за неделю

Мнение

Сон солдата
Сон солдата Аркадий Бабченко
Я не понимаю таких «спецопераций»
Я не понимаю таких «спецопераций» Линас Линкявичюс
Гісторыя з «уваскрасеннем» Бабчанкі стала інфармацыйным бестсэлерам
Гісторыя з «уваскрасеннем» Бабчанкі стала інфармацыйным бестсэлерам Уладзімір Някляеў
Спасибо, конечно, но идите вы в лес с такими инсценировками!
Спасибо, конечно, но идите вы в лес с такими инсценировками! Мустафа Найем