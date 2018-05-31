Выпущенные к ЧМ-2018 бутылки «Святого источника» оказались огнеопасны

Выпущенные к ЧМ-2018 бутылки «Святого источника» оказались огнеопасны4
- 31.05.2018, 17:05
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«Святой источник» выпустил к ЧМ-2018 воду в форме футбольного мяча, которая может привести к пожару.
Об этом пишет "Фонтанка".
Читатели агентства рассказали, что купили такую бутылку и поставили на пол в офисе.
Когда в окна конторы заглянуло солнце, около бутылки появился заметный дымок и запахло паленым ламинатом.
Сфокусировавшись через наполненный водой пластиковый шар, световой пучок быстро прожигает все, куда падает, отмечает издание.
В редакции провели эксперимент и обнаружили, что меньше чем через минуту загорелась бумага, еще чуть-чуть и вспыхнул спичечный коробок.
Опрошенные изданием эксперты-физики отметили, что выбранная производителем форма наиболее огнеопасна — это идеальная линза, описанная в школьном курсе физики.