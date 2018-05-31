Каждый третий белорус - курящий 4 31.05.2018, 17:13

Курят почти 30% белорусов, половина из них – мужчины.

Уже 30 лет Всемирная организация здравоохранения в этот день напоминает об опасности курения, пишет "Ежедневник".

Ежегодно табачная эпидемия уносит жизни более семи миллионов человек. По статистике, каждый девятый взрослый человек в мире умирает из-за курения. Курение осложняет протекание более 25 болезней и негативно воздействует не только на самих курильщиков, но и на окружающих их людей.

"Курить в среднем мужчины начинают в 17 и раньше, женщины – в 19. Чем раньше молодой организм сталкивается с такой проблемой, как табакокурение, тем раньше начинаются проблемы с сердечно-сосудистой системой", – отметила Ольга Евтух, завотделом городского кардиологического центра 2-й городской клинической больницы.