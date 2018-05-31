ОБСЕ обнаружила более 100 танков сепаратистов 2 31.05.2018, 17:16

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Беспилотник заснял танки вблиз оккупированного Луганска и Донецка.

Возле населенного пункта Круглик зафиксировали 34 танка неустановленного типа, в районе Мирного - 19 танков, вблизи Шимшиновки - 8 танков, пишет korrespondent.net.

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал более 100 танков сепаратистов вблизи оккупированного Луганска и Донецка. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в среду, 30 мая.

Согласно отчету, 26 мая в неподконтрольных правительству районах аэрофотосъемка, доступная СММ, показала наличие 57 танков (неустановленный тип) примерно в 4 км к юго-востоку от Тернового (57 км к востоку от Донецка).

В то же время 34 танка (неустановленного типа) находились возле населенного пункта Круглик, что в 31 километрах к юго-западу от Луганска, 19 танков (неустановленного типа), восемь самоходных артиллерийских орудий (или гаубиц) и 24 буксируемых миномета (или гаубицы) в районе Мирного, 13 танков (неустановленного типа) неподалеку от Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска), восемь танков (неустановленного типа) и семь буксируемых минометов (или гаубиц) около Миусинска, а также 24 танка (неустановленного типа) и четыре зенитных ракетных комплекса (неустановленного типа) возле Бугаевки (37 км к юго-западу от Луганска).

Ранее ОБСЕ зафиксировала 30 танков неустановленного типа и 18 буксируемых гаубиц сепаратистов возле оккупированного Мирного, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.