Следствие по делу журналиста Дмитрия Галко завершено 31.05.2018, 17:20

Дмитрий Галко

Журналист Дмитрий Галко начал знакомиться с уголовным делом.

Журналист обвиняется в «насильственных действиях в отношении сотрудника милиции». Как полагает отец журналиста Николай Галко, суд может начаться в июне-июле.

«Знаю, что следствие завершено. Там отчасти ничего нового нет - переписаны милицейские бумаги из административного дела, но уже на бланке Следственного комитета. Вчера дело отправили Дмитрию для ознакомления. Бегло он уже видел, теперь сможет ознакомиться более детально. По прикидкам, суд может начаться где-то через месяц », - говорит «Свободе» Галко-старший.

Журналист и блогер Дмитрий Галко сотрудничал с рядом независимых СМИ, в том числе освещал события в Украине. О заведенном против него уголовном деле по обвинению в насильственных действиях в отношении сотрудника милиции стало известно в апреле, после задержания журналиста на белорусско-украинской границе.