Появился трейлер первого комикса Netflix 31.05.2018, 17:31

Он получил название “Орден магии”.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер своего первого комикса “Орден магии”. Несмотря на то, что сам комикс является бумажным, его ролик - анимированный. Видео было опубликовано на YouTube-канале сервиса.

Орден магии является первым продуктом Netflix в жанре комикса. Работал над ним создатель серии “Пипец” Марк Миллар.

Комикс рассказывает о пяти магических кланах, которые защищают мир от зла. Выпущен он будет в единственном тираже.

"Мы хотим вернуться к тем сумасшедшим, волнующим временам, когда первая печать реально что-то значила, и создать по-настоящему коллекционную (вещь)", - прокомментировал свою работу Миллар.