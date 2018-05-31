В Симферополе короткий номер скорой перестал работать из-за хищения кабеля 2 31.05.2018, 17:43

Жители столицы полуострова не могли звонить по номеру 103.

Хищение телефонного кабеля привело к невозможности с раннего утра четверга принимать вызовы скорой помощи по номеру 103 в столице аннексированного Крыма, передает 31 мая "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

"С 04:00 по московскому времени не обеспечивается прием вызовов скорой медицинской помощи "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи"

"Просьба звонить по номеру телефона "112", а также по номерам +7 978 941-58-69, +7 978 941-58-71, +7 978 941-58-72", — добавили в пресс-службе профильного ведомства.