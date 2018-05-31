Математики обнаружили закон Бенфорда в классической музыке 31.05.2018, 18:08

Сумма длительности нот в классических произведениях описывается законом Бенфорда.

Закон Бенфорда - закон, который определяет вероятность появления определенного числа в длине рек, зданий, размеров предметов. Подобный закон может применяться и в музыке. С помощью этого закона можно посчитать вероятность, с которой какая-либо цифра окажется в следующей последовательности. Для того, чтобы это определить, нужно решить уравнение по определенной формуле, пишет vistanews.ru.

Азар Хосравани и Константин Росинариу - ученые из США, которые обнаружили, что классическая музыка подчиняется некоторым математическим законам. С помощью специально созданной программы ученые проанализировали 521 аудиозапись, которая определила длительность каждой ноты громкой и тихой. Полученную сумму цифр анализировали с помощью статистики и выявили, что на классическую музыку действует закон Бенфорда. Для начала ученые решили удостовериться, и проверили свое предположение в нескольких сонатах Бетховена. Таким образом, ученые сделали вывод, что музыка, как и длина рек, высота сооружений и размер предметов, подчиняются законам математики.