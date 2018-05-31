В Беларуси продают сразу две редкие легковые Tatra 1 31.05.2018, 18:22

Tatra 613 - чехословацкий седан «высшего класса».

Ручная сборка, заднемоторная компоновка, мотор V8 воздушного охлаждения, итальянский дизайн... В объявлениях abw.by появились два экземпляра уникальных чехословацких автомобилей Tatra 613.

Tatra 613 - чехословацкий седан, как его тогда называли, «высшего класса». В первую очередь предназначался для членов партийных и правительственных органов ЧССР и других социалистических стран, а также для директората крупных предприятий. Кроме того, эти машины использовались в СССР для нужд КГБ, милиции и обслуживания номенклатуры среднего ранга.

Автомобиль крайне интересный. Первые прототипы были изготовлены в 1969 году итальянской дизайнерской компанией Carrozzeria Alfredo Vignale. Сразу видно - "европеец". Причем красивый.

Но при этом все очень необычно... Багажник находится спереди, а сзади - двигатель V8 воздушного охлаждения. Причем 3,5-литровый 170-сильный мотор был расположен над задней осью. По факту компоновка приближалась к среднемоторной! И распределение массы автомобиля по осям практически идеальное: 45% - на переднюю ось, 55% - на заднюю. Для отопления использовались две бензиновые печки.

То есть это что-то вроде "Запорожца", только для больших чехословацких "шишек". Собирали их около тысячи в год, причем вручную. Серийно машину начали выпускать в 1974 году, а закончили в 1996-м, за весь срок производства было выпущено четыре модификации автомобиля.

В объявлениях недавно появилась первая серия 613-й модели 1977 года выпуска за 3500 долларов - считай, по доллару за кубический сантиметр двигателя. Мы связались с владельцем, чтобы узнать историю автомобиля.

"В 1990-х военные привезли машину сюда во время вывода войск, - рассказывает Дмитрий. - Так она и застряла в одной из деревень Брестской области надолго. Потом пару раз ходила по рукам. С переоформлением есть трудности: потеряны документы. Требует работ старый велюровый салон. Днище чистилось и обрабатывалось со снятием двигателя, полная перекраска с разборкой салона. Не получается выставить зажигание - специалистов по этой машине нет. В Беларуси с 1974 года зарегистрировано только 10 подобный автомобилей. Это редкая первая серия, имеет ценность. Продам или ищу специалистов по запуску двигателя".

Еще один автомобиль продается в Минске за 15.000 долларов на российских "номерах". Это третья серия 613-й модели 1990 года выпуска.

"Я сам россиянин, жил в Карачаевске, переехал в 2008 году в Беларусь, - рассказывает Ахмат. - Как-то ездил домой и встретился с пожилым человеком, который в 1990-х зарабатывал большие деньги. У него во дворе стояла эта Tatra. Разговорились, оказалось, что он купил ее в 95-м году. Машина приехала откуда-то из Сибири. Ездил иногда на ней в течение 10 лет, после чего машина у него сломалась. Стояла на приколе 10 лет, пока я ее не купил. Купил, потому что очень удивился: у этой машины все не как у людей! К примеру, чтобы открыть дверь, дверные ручки нужно нажимать. Передачи в 4-ступенчатой коробке очень длинные, четвертую вообще включаешь на скорости 120. А на "сотне" можно спокойно ехать даже на второй, причем не перекручивая двигатель. В общем, там можно еще много чего интересного рассказать. Непросто было восстановить, потому что запчастей на нее просто нет. Вообще. Их не существует в природе. Зарегистрирован во всех клубах, все владельцы таких машин друг друга знают. Иногда на ломаном английском новые пользователи на форумах пишут: "Помогите с запчастями". Никто на эти сообщения даже не отвечает. Когда искал поршневую на старый двигатель, озвучивались суммы около 5000 долларов. В итоге плюнул на старый "убитый"мотор, поехал в Новороссийск, где нашел "донора" с мотором и коробкой. Перебрал двигатель, перекрасил, частично восстановил салон. Пробег сейчас составляет около 100 тысяч километров".

За все время производства было выпущено чуть более 11 тысяч Tatra 613. Самым мощным автомобилем стала Tatra 700, построенная на базе 613-й, однако она сильно отличалась от базовой модели. Мощность этого автомобиля в спортивном исполнении доходила до 430 л.с.! Tatra 700 выпускались после прекращения производства 613-х, с 1996-го по 1999 год.