За покушение на Бабченко задержали совладельца компании «Шмайсер» 2 31.05.2018, 18:30

Борис Герман оказался совладельцем киевского оружейного предприятия.

Организатор покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман известен своей волонтерской деятельностью, заявил 31 мая в Facebook адвокат Евгений Солодко, передает gordonua.com.

"Об организаторе "покушения на убийство" Аркадия Бабченко. Его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО. Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", – написал Солодко.

Он добавил, что Герман – "юрист по образованию, давно выбрал для себя любимое дело – оружие".

30 мая стало известно, что убийство Бабченко было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Он вышел к журналистам во время брифинга главы СБУ Василия Грицака.

В ведомстве заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины Г. и заплатили ему $40 тыс. В Киеве задержали организатора покушения.

В Совфеде РФ заявили, что инсценировка была "бредовыми действиями украинских властей".

В организации "Репортеры без границ" назвали спецоперацию СБУ манипуляцией украинских спецслужб. В ОБСЕ также осудили решение украинских властей дезинформировать общество.

30 мая Солодко заявил, что с задержанным по делу Бабченко будут работать адвокаты его фирмы "Солодко и партнеры".

По данным источника "Українських новин", задержанный – украинский коммерсант, который поставлял товары военного назначения государственному концерну "Укроборонпром". Собеседник агентства сообщил, что подозреваемый отказался от сделки со следствием.

31 мая в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Бориса Германа, задержанного в ходе инсценировки убийства Бабченко. Его подозревают в подготовке к теракту.