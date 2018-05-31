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В Беларуси независимый журналист за день получил четыре протокола

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  • 31.05.2018, 18:42
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Константин Жуковский
Фото: «Радыё Свабода»

Константина Жуковского хотят наказать за материал о пьяном милиционере.

В отношении гомельского журналиста Константина Жуковского составили сразу несколько протоколов – все за профессиональную деятельность.

Лоевский РУВД прислал два документа о том, что возбуждено административное дело. По крайней мере из одной из них следует, что Жуковского хотят наказать за видеоматериалы, вошедшие в выпуск новостей на «Белсате» о пьяном милиционере.

Еще два протокола пришли из Кармы. Вероятно что оба дела касаются «деревенского армагеддона» – истории о том, как на молочно-товарной ферме совхоза-комбината «Сож» на Гомельщине происходит массовый падеж скота.


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