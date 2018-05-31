Аркадий Бабченко решил стать гражданином Украины 8 31.05.2018, 18:51

1,166

Аркадий Бабченко

Российский журналист принял предложение представителя администрации президента Украины получить украинский паспорт.

Российский журналист Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента Украины о помощи в получении украинского гражданства, передает zn.ua.

"Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство был. Я не стал отказываться, скажу честно", - сказал он на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, о чем шла речь во время его встречи с представителем администрации президента Украины.

По словам Бабченко, у него есть вид на постоянное проживание в Украине, его семья тоже подала документы на постоянное проживание.

Комментируя встречу с президентом Украины Петром Порошенко, Бабченко сказал: "После этой спецоперации, когда президент этой страны приглашает, предлагает приехать, … отказываться будет невежливо. Эта страна дала мне где жить, эта страна дала мне убежище, эта страна провела спецоперацию по спасению моей жизни. Я благодарен за это. Президент этой страны является олицетворением этой страны".

Непримиримый критик путинского режима Аркадий Бабченко бежал из Москвы в 2017 году. В последнее время он жил в Киеве и работал на телеканале ATR.