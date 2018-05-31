В США возникнет первый хасидский город 31.05.2018, 19:01

1,359

Панорама Кирьяс-Йоэля

Первый город для ортодоксальных евреев появится в США к 2020 году.

Впрочем, название у него уже есть — Palm Tree (пальмовое дерево) — и намекает оно не на элитные поселки в Калифорнии или Флориде, а на фамилию покойного Сатмарского Ребe — Йоэля Тейтельбаума (на идише Тейтельбаум — финиковая пальма), передает hadashot.kiev.ua.

Теперь по порядку. В 1977 году лидер Сатмарского хасидизма — рав Тейтельбаум — призвал своих хасидов перебраться из полного соблазнов Нью-Йорка в патриархальный городок Монро, в муниципальных границах которого вскоре возник поселок Кирьяс-Йоэль. Названный, как нетрудно догадаться, в честь рава Йоэля.

К 1990 году население поселка превысило 7,5 тысяч человек, а к 2010-му здесь жило уже более 20 тысяч хасидов. Кирьяс-Йоэль — крайне специфический населенный пункт. Только 6% его обитателей говорят дома по-английски, а для 91% горожан основным языком общения служит идиш. Это самый «молодой» город в США — более половины населения составляют дети младше 12 лет, и здесь же самые большие семьи в стране — в среднем по 6 человек.

Рав Йоэль Тейтельбаум

- Автобусная остановка с транслитерированными еврейскими буквами надписями

В поселке нет преступности, бездомных и трущоб, тем не менее Кирьяс-Йоэль — самый бедный из 3700 городов США — 62% населения живет ниже официального уровня бедности. Около половины жителей получают социальную помощь, а 40% — талоны на питание. Лишь 39% местных хасидов окончили среднюю школу, и только 5% имеют первую академическую степень.

В 2013 году город в часе езды от Нью-Йорка стал известен своей первой в США «ультраортодоксальной детской площадкой». Ее территория разделена на четыре сектора, один из которых предназначен для отцов с сыновьями, второй — для матерей с дочерьми, третий — только для мальчиков и четвертый — исключительно для девочек. Указатели на идише призывают придерживаться «гендерного разделения», а надзор за соблюдением этих правил осуществляют представители Комитета скромности.

Стоит ли говорить, что изолированный образ жизни, требования создать автономную систему образования и постоянные земельные споры омрачали сосуществование последователей рава Тейтельбаума с нееврейским населением Монро.

Выходом из создавшегося положения стал референдум об отделении коммуны Кирьяс-Йоэль от города Монро, на котором более 80% населения поддержали это компромиссное решение. В результате муниципалитет отказался от претензий на возвращение 164 акров земли, захваченных хасидами, более того — выделил еще 56 акров под застройку, взамен же хасиды обязались не приобретать земли в течение как минимум 10 лет. Но главным итогом станет создание на месте нынешнего поселка первого города для ультраортодоксов — Palm Tree — который станет и первым городом в штате Нью-Йорк, основанным за последние 35 лет.

Щит на въезде в город предупреждает о необходимости соблюдать правила скромности

Мирный развод стал идеальным решением как для властей Монро, упиравших на культурные различия и стремление сохранить пригородную атмосферу с односемейными домами (хасиды планировали строить четырехэтажные здания), так и для самих хасидов, получивших свободу действий в «своем» городе.