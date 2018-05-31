Давить нельзя заигрывать Andrew Capstick, Blogspot.com

31.05.2018, 19:11

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Andrew Capstick

Режим чучхе не собирается расставаться с ядерным оружием.

Центральное разведывательное управление США выпустило доклад, в котором говорится прямо: никакой денуклеаризации Северной Кореи ожидать не следует, режим чучхе не собирается расставаться с ядерным оружием. Вместо этого диктатор-толстячок, в очередной раз прикинувшись развеселым идиотом, несет несусветную ахинею про открытие в стране всеобщей нищеты каких-то американских франшиз-бургерных.

Не было никаких сомнений в том, что усилиями "блистательного товарища, гения среди гениев" Кима всё в очередной раз выродится в фарс. Ничего удивительного – и абсолютно предсказуемо.

Во-первых, авторитарные диктаторы, захватившие власть над народами с вековыми традициями коллективизма и строгой иерархической субординации (менталитет, который не без труда, но в целом успешно сумели сломать в Южной Корее во времена президентства Пака Чонхи), справедливо полагают, что угроза их режимам исходит не изнутри, а извне, и рассматривают ядерную дубинку как средство ее нейтрализации.

Во-вторых, после того, как главчучхе ядерное оружие заполучил, никакими коврижками и посулами не удастся заставить его от него отказаться. Что бы ни пообещала Пухлому администрация Трампа, – он не пойдет на компромисс. Не потому, что американцы его обманут, – наоборот, за полтора года президентства за Трампом прочно закрепилась репутация человека слова. Проблема в общем кризисе взаимного доверия, начавшегося, как известно, четыре года назад после того, как один из "гарантов" территориальной целостности Украины развязал против нее необъявленную войну и оккупировал часть украинской территории, а остальные трое, потупив бесстыжие глазки, позволили спустить всё на тормозах и ограничились лишь символическими мерами вместо действенного принуждения агрессора к освобождению захваченного и возмещению ущерба. Всем известно, что за двадцать лет до того Украина поверила пустым, как выяснилось, обещаниям безответственных политиканов, передала свой ядерный арсенал стране-агрессору – и в итоге, оставшись без средств сдерживания, подверглась подлому и вероломному нападению. В нынешних условиях такую ошибку не станет повторять никто.

В-третьих, бесполезными окажутся и меры экономического воздействия, какими бы жесткими они ни были. Голод в КНДР второй половины 90-х наглядно показал: даже умирая тысячами и миллионами, люди безропотно будут терпеть власть тех, кто их до этого довел. В банде чучхе, подчинившей себе страну и народ, тоже это понимают – и пойдут до конца, каких бы жертв это ни потребовало от их подконвойного населения.

В то же время, и игнорировать проблему не получится: прежде всего, потому, что северокорейский маньяк, едва допилив надфилем пару полукустарных ядерных хлопушек, тут же принялся шантажировать ими весь мир – а также оттого, что велика опасность дальнейшего расползания ядерных технологий и попадания их в руки террористов.

Остановить этот процесс можно только одним способом: во-первых, отобрав ядерные технологии у одиозных и агрессивных режимов, и, во-вторых, восстановив доверие к институту международных гарантий и договоренностей, начисто утраченное в результате безответственной политики американских леваков и европейских соглашателей.

Первую задачу, очевидно, придется-таки решать силовыми методами, ибо все прочие способы давления на диктаторов, которым безразлична судьба сограждан, – малоэффективны.

А для решения второй задачи необходимо полностью выполнить обязательства перед Украиной, выданные ей в 1994 году в обмен на третий в мире ядерный арсенал, – причем сделать это так, чтобы прекращение российско-фашистской агрессии, возвращение украинского Крыма и оккупированной части Донбасса, а также выплата репараций и наказание военных преступников – прочно ассоциировались в глазах всего мира с усилиями стран-гарантов, в первую очередь, США, и – главное – с их активными действиями.

Сама по себе проблема никуда не денется, с ней так или иначе придется разбираться – и, чем раньше, тем меньшими окажутся сопутствующие издержки.

Остается пожелать администрации президента Трампа последовательности и целеустремленности в преодолении этого затянувшегося кризиса. Политической воли и решительности – сегодняшнему американскому руководству и без того не занимать.

Andrew Capstick, Blogspot.com