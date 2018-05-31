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В Гродно горело здание бывшей воинской части

  • 31.05.2018, 19:13
Фото: bobr.by

Обошлось без пострадавших.

Сообщение на пульт дежурного поступило в четверг, 31 мая, в 11:54. Складское помещение находилось на территории бывшей воинской части по улице Лидской.

Первые прибывшие подразделения МЧС обнаружили открытое горение кровли складского здания, принадлежащего УЖРЭП Октябрьского района города Гродно, сообщили kp.by в МЧС.

Спасатели остановили распространение огня и потушили с возгорание. В его ликвидации участвовали 13 подразделений МЧС. Огонь повредил кровлю на площади 450 квадратных метров.

Причины пожара устанавливаются.


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