«Убийца» Бабченко раскрыл свою личность 7 31.05.2018, 19:29

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Фото: Алексей Цымбалюк / Facebook

Исполнителем «убийства» российского журналиста оказался иеродиакон и активист Алексей Цымбалюк.

Гражданином Украины, которого завербовали для убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, оказался иеродиакон и активист Алексей Цымбалюк, передает gordonua.com.

Он сам сообщил об этом на своей странице в Facebook.

"Прекрасно, что в Службе [безопасности Украины] работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказах на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам за $$$$. Честно, не знаю как сложится моя судьба дальше, немного на нерве. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тащил на себе, следователь по делу – люди чести. Люди реально пашут для того, чтобы жизнь в Украине была безопасной", – написал Цымбалюк.

Он добавил, что после обнародования записи получения им аванса за убийство человека без изменения его голоса, он не видит смысла "шифроваться".

По данным агентства "Интерфакс-Украина", Цымбалюк – монах-волонтер, активист "Правого сектора", бывший иеродиакон Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской православной церкви Киевского патриархата Аристарх.

30 мая стало известно, что убийство Бабченко было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Он вышел к журналистам во время брифинга главы СБУ Василия Грицака.

В ведомстве заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины Г. и заплатили ему $40 тыс. В Киеве задержали организатора покушения.

В Совфеде РФ заявили, что инсценировка была "бредовыми действиями украинских властей".

В организации "Репортеры без границ" назвали спецоперацию СБУ манипуляцией украинских спецслужб. В ОБСЕ также осудили решение украинских властей дезинформировать общество.

По данным источника "Українських новин", задержанный – украинский коммерсант, который поставлял товары военного назначения государственному концерну "Укроборонпром". Собеседник агентства сообщил, что подозреваемый отказался от сделки со следствием.

31 мая в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Бориса Германа, задержанного в ходе инсценировки убийства Бабченко. Его подозревают в подготовке к теракту.