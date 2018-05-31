Рекордное число россиян не может поехать за границу из-за долгов 6 31.05.2018, 19:55

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Для введения запрета россиянину достаточно иметь долг, превышающий 30 тысяч российских рублей.

В России рекордно выросло число граждан, которых ограничили в праве выезда за границу из-за долгов. По состоянию на конец мая выехать из РФ по этой причине не могли 2,3 миллиона человек, сообщил в четверг, 31 мая, ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает DW.

В 2018 году ФССП вынесло 1,6 миллиона новых постановлений о временном ограничении на выезд за границу, коснувшихся и тех россиян, которым ранее был запрещен выезд, но сроки действия этого запрета истекли.

Ограничение на выезд из страны действует в России в отношении должников с 2005 года. Приставы могут вводить временное ограничение на выезд для россиян, чья задолженность превышает 30 тысяч рублей по кредитам, налогам, штрафам, коммунальным услугам. Если должники уклоняются от уплаты более двух месяцев, приставы могут запретить выезд и при долге в 10 тысяч рублей. Такая же сумма закроет возможность путешествовать для неплательщиков алиментов.

С начала года с россиян взыскано 18,2 миллиарда рублей задолженности.