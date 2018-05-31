По-другому с нами было нельзя поступить? 5 Юрий Самодуров, kasparov.ru

31.05.2018, 20:01

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Юрий Самодуров

Фото: RFE/RL

Я очень рад, что Бабченко не пострадал.

Слава богу, что я не работаю в СБУ. Я не понимаю, как можно планировать и осуществлять операции по поимке гебистов (если это гебисты), для проведения которых ложным сообщением об убийстве Аркадия Бабченко был вызван дикий стресс и сильнейшие переживания и фрустрация у многих тысяч, если не десятков тысяч людей. Мне кажется такие операции СБУ и спецслужб аморальны. Я счастлив и рад, что Бабченко жив. Но неужели невозможно было спасти жизнь Бабченко и тех, кого заказывает ГБ (если оно действительно готовило покушения на десятки человек) по-другому?

Если меня и тысячи других людей, страшно тяжело переживших сообщение о смерти Бабченко, СБУ использовало "втемную", чтобы свалить Путина, может быть, я эту операцию и приму, но она все равно останется для меня аморальной. И жить в таком мире мне не хочется.

Поскольку ЛОЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УБИЙСТВЕ ПУБЛИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА я услышал впервые за свою жизнь, то на основании этого считаю, что, скажем, с вероятностью 80% СБУ имела возможность действовать и спасти жизнь Бабченко другим способом, иными словами. Я считаю что действия СБУ в данном случае были аморальными с вероятностью 80% (если так можно сказать). Но конечно, дать руку на отсечение, или утверждать, что я уверен на 100%, что СБУ имела возможность действовать по-другому, я тоже не могу, в этом мои оппоненты правы. Мой пост не о Бабченко, повторю, — я очень рад, что Бабченко не пострадал, возможно, ему сказали в СБУ, что выйти на заказчика его убийства по-другому невозможно.

Мой пост о том, почему СБУ сочло возможным для себя ложным сообщением остро ранить чувства десятков тысяч человек? По-другому с нами, чтобы спасти Бабченко и арестовать заказчика планируемого убийства или даже накрыть гэбэшную сеть в Украине было нельзя поступить?

Я не утверждаю что можно, а только спрашиваю.

Юрий Самодуров, kasparov.ru