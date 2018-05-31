Moody's видит краткое влияние ЧМ-2018 на экономику РФ 1 31.05.2018, 20:17

Проведение чемпионата мира по футболу в России придаст лишь короткий импульс российской экономике.

Эти данные содержатся в отчете рейтингового агентства Moody's, опубликованном в четверг, 31 мая. Как отметил аналитик агентства Кристин Линдоу, игры продлятся всего месяц, и связанные с ними экономические импульсы ограничены в сравнении с российской экономикой, объем которой составляет 1,3 трлн долларов, передает DW.

По данным Moody's, главным бенефициарами от проведения турнира станут оптовые торговцы продуктами питания, отели, телекоммуникационные компании и транспортный сектор. В этих областях ожидается временное увеличение доходов. В выигрыше окажутся и московские аэропорты, которые и после завершения турнира смогут пользоваться плодами модернизации, направленной на увеличение пассажиропотока, отмечают эксперты.

Не все регионы выиграют от ЧМ-2018

За счет того, что новая инфраструктура принесет дополнительные налоговые поступления, проведение турнира положительно скажется и на некоторых регионах, где состоятся матчи ЧМ-2018. При этом наиболее существенно выиграют Мордовия и Калининградская область. С другой стороны, расходы на чемпионат мира уже негативно сказались на бюджетах других регионов, что привело к увеличению задолженности - например, в Санкт-Петербурге и Самарской области.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах страны.