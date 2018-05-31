В Риме украинцы вышли на акцию протеста с требованием освободить Сенцова 31.05.2018, 20:19

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Несколько десятков украинцев устроили акцию протеста в поддержку режиссера у здания посольства России.

В столице Италии Риме десятки украинцев собрались возле посольства Российской Федерации с требованием освободить осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Сегодня в 100 метрах от посольства России в Италии собрались десятки украинцев, несмотря на рабочий день, чтобы провести акцию протеста за освобождение украинцев, узников Кремля, за освобождение Олега Сенцова и всех украинских политических узников, которые находятся в российских тюрьмах", – говорится в сообщении.

Участники протеста пришли с плакатами, красно-черными и сине-желтыми флагами.

По данным корреспондента телеканала, организаторы приготовили флешмоб, который показывает две стороны современной России.

"Страны, которая старается выглядеть цивилизованно и принимает чемпионат мира, а с другой стороны, заключает невинных людей, аннексировала Крым и продолжает войну в Украине. Мы на этом акцентируем внимание в Риме, потому что итальянцы – это нация, которая любит футбол, и эта тема является важной", – сообщает телеканал.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

28 мая в Федеральной службе исполнения наказаний РФ заявили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию.