В чем дело, Аркадий? 5 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

31.05.2018, 20:34

Антон Орехъ

После воскрешения Аркадия Бабченко прошли сутки, и хотелось бы уже больше конкретики.

Теперь Бабченко рискует, слава богу, не жизнью, но репутацией. Инсценировка получилась эффектной, но не все ее оценили восторженно. Неплохо бы предъявить что-то внятное. Когда вы устраиваете такое мощное выступление на весь мир, нельзя просто сказать, мол, теперь подождите месяц-другой, мы что-нибудь вам расскажем. Тут нужно брать с поличным! Втаскивать следом за Бабченко пойманных офицеров ФСБ, раскладывать на столе ножи, стволы, патроны, пачки денег. Задержанные должны тут же каяться и все признавать. Ну, что-то в этом роде. А нам показали два смешных видоса, которые мог снять вообще, кто угодно о чем хочешь, и предъявили обвинение мутному господину на букву Гэ. Между тем, дело должно быть абсолютно безупречным! Потому что любые сомнения будут трактоваться против Бабченко и против СБУ. К тому же любые сомнения и превращение этого дела в балаган будет только на руку Кремлю и его пропаганде, которая, конечно, не упустит ни единой возможности поглумиться над самим Аркадием, над истериками либеральной тусовки и над импотенцией Киева. Пришпандорят сюда мнимую химическую атаку в Сирии, мнимое отравление Скрипалей, мнимые факты по «боингу» — и все остальное, что в Москве называли все это время мнимым, фальшивым и бредовым.

Выстроить все в одну цепочку труда не составит. Что касается лично Бабченко, то он уже третий день в самом странном положении, какое только можно представить. Сначала он был покойником и были пролиты литры слез. Потом он воскрес, и выяснилось, что мертвого его любили даже больше. Теперь он то ли чудом спасшийся, то ли провокатор. Причем, его личной вины может не быть вовсе. Приходят к вам оперативники и говорят, что вас хотят убить и что другого выхода взять преступников нет. А вы и так опасаетесь за свою жизнь, вы и так уже фактически в бегах. Как вам быть? Вас могут использовать как марионетку и выставить еще большим идиотом, чем всех вокруг. Дело осложняется еще и тем, что Украина мало отличается от России в борьбе с преступностью и раскрываемостью резонансных преступлений. Как там обстоят дела хотя бы с убийством Павла Шеремета? Никак! Никого не нашли – и не найдут. Так что на данный момент есть только одна хорошая новость – даже очень хорошая! Бабченко действительно жив. Всё остальное выглядит довольно тухло.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»