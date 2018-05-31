Виктор Корбут: Варшава – это город, очень тесно связанный с историей и судьбой Беларуси 31.05.2018, 21:03

Экскурсия «Белорусская Варшава» с Виктором Корбутом (Виктор шагает впереди с красным зонтиком).

Фото любезно предоставлено Виктором Корбутом.

В судьбе польской столицы отразились судьбы нескольких народов и стран, в том числе Беларуси.

«Белорусская Варшава» - так называлась экскурсия, на которой побывала журналистка «Польского радио».

Гидом был историк, журналист и экскурсовод Виктор Корбут. Местом нашей встречи стал православный Кафедральный собор Равноапостольной Марии Магдалины.

- Самые старые колокола этого храма уже не работают из-за повреждений, тем не менее, они сохранены для потомков. Но именно на них можно увидеть точное название этого храма и дату его строительства – 1868 год. Появление этого храма в Варшаве было связано с тем, что в тот период Варшава была городом в составе Российской империи. Для управления польскими землями в Варшаву присылали чиновников, военных, которые наиболее компактно селились в районе Прага. Они пожаловались властям, что им негде собираться, молиться, потому что везде только католические костелы. Так появился этот чудесный собор, который для православных первоначально выполнял роль не только религиозного, но и культурного центра. Собор Марии Магдалины выстоял во время всех войн и Варшавского восстания, которое частично охватило и район Прага. В 1944 году в крышу собора попал лишь один снаряд, но ничего не разрушил.

Православный Кафедральный собор Равноапостольной Марии Магдалины в Варшаве.

Фото: «© A.Savin, Wikimedia Commons»/CC BY-SA 3.0

- А главный факт, который связывает этот храм с Беларусью, таков:

- Здесь сочетался браком Бронислав Тарашкевич, автор белорусской грамматики, которая легла в основу современной белорусской письменности. Дело в том, что сам он был католиком, а невеста – православной, и венчаться ему пришлось два раза. Один раз в этом соборе, а другой – в католическом костеле святого Николая в Вильнюсе (тогдашнем Вильно). А жена его была дочерью основателя поныне действующего Национального исторического музея Республики Беларусь в Минске. Музей был создан на основе коллекции Минского церковно-археологического комитета, который существовал в начале ХХ века. Его возглавлял Андрей Константинович Снитко, и его дочь, на которой женился Тарашкевич, тоже носила фамилию Снитко. Таким образом, в стенах этого собора в 1923 году на бракосочетании Бронислава Тарашкевича соединилась история трех городов – Варшавы, Минска и Вильнюса. А Бронислав Тарашкевич тоже находился в Варшаве не случайно, ведь западные земли Беларуси в то время входили в состав Речи Посполитой. И Тарашкевич был избран депутатом польского парламента, работал в Варшаве, и таким образом это был один из его родных городов.

- Наш гид подвел нас также к небольшому, но красивому памятнику вблизи собора Марии Магдалины, который также некоторым образом связан с историей Беларуси:

- Этот памятник, как мне кажется, не имеет аналогов в мире. Он посвящен сразу двум историческим событиям. Первое – это 1000-летие Крещения Руси, которое отмечалось в 1988 году. А поскольку к той древней Руси, которая была крещена в 988 году, принадлежали земли современной Беларуси, Украины и России, то это было событие очень важное для трех народов. Но в Советском Союзе эта дата не отмечалась особо торжественно, и памятники не ставились. А вот в Польше в 1988 году уже появился памятник. Одновременно он стал памятником 70-летию возрождения польской государственности, которое совпало по дате: 1918-1988. Так связались два события – религиозное и политическое.

- Мы узнали и о передаче в Барановичи на строительство нового храма, части ценной мозаики другого православного собора, который был построен в Варшаве в конце ХIХ века там, где сейчас расположена площадь Пилсудского, и разобран в 20-х годах ХХ века. Те, кто посетит современный город Барановичи, увидит мозаику из бывшего Александро-Невского собора в Варшаве. А еще, благодаря Виктору Корбуту, в одной из тенистых аллей Пражского парка мы обнаружили подлинную жемчужину мемориальной архитектуры, тоже связанную с Беларусью. Речь идет об изящном и очень трогательном памятнике Элизе Ожешко:

- Мы с вами нашли – я подчеркиваю слово «нашли» – самый, на мой взгляд, уникальный памятник в Варшаве. Даже более уникальный, чем Колонна Сигизмунда, потому что Колонну Сигизмунда все видят, все о ней знают, а о памятнике Элизе Ожешко не знает почти никто. Что интересно – этот оригинальный памятник стоит здесь с 1938 года, неразрушенный даже во время гитлеровской оккупации. А ведь во время окупации были разрушены практически все варшавские памятники. Памятник-бюст был воздвигнут по инициативе городских властей, недавно он был отреставрирован. Но что самое интересное – в Варшаве два памятника Элизе Ожешко. Второй находится в другом парке и является копией памятника в Гродно. Элиза Ожешко, чья девичья фамилия – Павловская, уроженка Западной Беларуси, прожила там всю свою жизнь, описывала в своих романах белорусскую действительность на польском языке, благодаря чему стала известной польской писательницей. А слава к ней пришла к ней именно в Варшаве, где публиковались ее произведения. Кроме того, Элиза Ожешко в 60-х годах XIX века получала начальное образование в пансионе монашеского ордена сакраменток в Варшаве.

В Пражском парке у памятника Элизе Ожешко.

Фото любезно предоставлено Виктором Корбутом.

- Как оказалось, косвенно с Беларусью связан и варшавский костел Святого Флориана:

- Точно такой же костел собирались строить в Минске в начале ХХ века. Если кто-то знает Минск, то знает и Костел в районе Золотая горка. Вот его-то и хотели перестроить по тому же проекту, что костел Святого Флориана на варшавской Праге. Но началась Первая мировая война, и этому проекту не суждено было реализоваться. Так что костел на Золотой Горке сохранился в первозданном виде. Но сам факт мне кажется интересным, ведь в обеих столицах могли бы стоят костелы-близнецы.

- Исторические параллели во время экскурсии «Белорусская Варшава» касались и того, что жены мазовецких князей в XIV, XV и XVI веках были уроженками земель современных Литвы и Беларуси. Эти смешанные семьи и строили Варшаву как свой столичный город:

- И Королевский замок – первонаначально резиденция мазовецких князей, и костел Святой Анны создавались теми людьми, которые уже имели свои корни на землях современной Беларуси и Литвы. Поэтому Варшава, я считаю, – это город, очень тесно связанный с историей и судьбой Беларуси. И широкое присутствие современных белорусов в Варшаве это только подтвержает.