Главу МИД Греции обвиняют в госизмене 31.05.2018, 21:15

Никос Коциас

Никоса Коциаса обвинили в госизмене при переговорах по изменению названия Македонии.

Греческая Федерация македонских культурных ассоциаций подала в суд на министра иностранных дел Греции Никоса Коциаса и обвинила его в государственной измене в связи с его переговорами с Республикой Македония по изменению ее названия.

Об этом пишет eurointegration.com со ссылкой на Еkathimerini.

Поданный в суд города Серрес на севере Греции иск выражает чувства "гнева" и "измены" по поводу того, что "господин Коциас отдал наше имя".

Такой шаг сделан в ответ на сообщения о том, что наиболее вероятным названием Македонии, которое позволит решить спор с Грецией и разблокировать вступление страны в НАТО, является Республика Северная Македония. Организация выступает против какого-либо упоминания названия "Македония" после переименования государства.

"Мы, коренные, истинные македонцы вынуждены прибегнуть к суду в поисках защиты от исторически невежественной и потенциально опасной сдачи соседнему государству славяно-албанцев", - говорится в жалобе.

"Нам стыдно, что министр иностранных дел Греции Николаос Коциас, предназначенный для переговоров с соседней страной, проявил неуважение к борьбе наших предков, которые упорно работали, чтобы сохранить "греческость" Македонии, и поставил под угрозу мир во всем Балканском регионе", - отмечают истцы.

Афины считают, что название Македонии является узурпацией названия ее исторической провинции, в связи с этим они блокируют вступление Македонии в НАТО и ее переговоры о присоединении к ЕС.

Премьер Македонии обещает вынести на референдум любое новое название своей страны, которое будет согласовано с соседней Грецией.