Экономист Коттарелли отказался стать премьером Италии 31.05.2018, 21:35

Карло Коттарелли

Карло Коттарелли 25 лет проработал в Международном валютном фонде.

Экономист Карло Коттарелли отказался от должности премьер-министра Италии.

Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте президента страны, передает РБК.

Во время встречи с президентом страны Серджо Маттареллой Коттарелли вернул ему мандат на формирование правительства, отказавшись от предложения возглавить его, говорится в сообщении.

Маттарелла предложил Коттарелли, 25 лет проработавшему в Международном валютном фонде, стать премьер-министром 28 мая.

В начале мая в Италии прошли парламентские выборы. 37% набрала правоцентристская коалиция во главе с «Лигой Севера». Движение «Пять звезд», придерживающееся евроскептических взглядов, получило 32,86% голосов. Исполнявший обязанности премьер-министра Джузеппе Конте заявил, что не сможет в таких условиях сформировать новый кабинет министров и вернул президенту мандат.