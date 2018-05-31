Вячеслав Федоренков: Отставка Шапиро возможна 5 31.05.2018, 21:45

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Семен Шапиро

Фото: tut.by

Хоккейный обозреватель «Прессбола» выразил недоумение по поводу отпуска главы ФХБ Семена Шапиро.

«Кандидатур на пост главного тренера — тьма. И куда более интересным на сегодня выглядит даже не то, к какой ФХРБ в итоге склонится, а кто, собственно, будет склоняться. В смысле — договариваться и подписывать с новым коучем контракт, что является прерогативой председателя федерации.

Да-да: по всему видать, спустя всего год после назначения на пост Семена Шапиро вопрос опять выглядит непраздным. Шеф ФХРБ сейчас в отпуске. В штатном режиме в этом не было бы ничего странного: с даты вступления в должность аккурат минул год, да и хвост мая — начало июня это самые удобные даты отдыха в хоккее, «мертвый сезон». Все сходилось бы, кабы не одно но: «Сведения, знаете ли, нехорошие»…

Вернее, слухи, которые официально комментировать не принято, но которые, поступая из нескольких источников, нередко позже материализуются в факты. Они (пока еще слухи) таковы: отставка Шапиро необязательна, но возможна. И даже всплывает пара фамилий возможных преемников — Дмитрий Басков и Геннадий Савилов.

Обоих объединяет молодость («под» и «чуть за» 40), карьера профессионального хоккеиста в прошлом и принадлежность к президентской хоккейной команде в настоящем. В активе Баскова к тому же немалый профильный управленческий опыт в роли директора динамовской хоккейной школы и зампреда ФХРБ, в последнее время как раз и исполняющего обязанности пребывающего в отпуске председателя», – написал Федоренков в «Прессболе».