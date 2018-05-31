Минфин США продлил срок продажи активов En+, Rusal и ГАЗ на два месяца 31.05.2018, 21:56

Ранее Минфин США требовал от инвесторов избавиться от ценных бумаг этих компаний до 6 июня.

Министерство финансов США продлило на два месяца крайний срок, до которого инвесторы должны избавиться от акций и долговых обязательств компаний Олега Дерипаски — Rusal, En+ Group и группы «ГАЗ». Об этом говорится в обновленном документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает tvrain.ru.

Ранее Минфин требовал от инвесторов избавиться от ценных бумаг этих компаний до 7 мая, позже срок продлили до 6 июня.

18 мая Reuters сообщало, что En+ попросит у Минфина США отсрочку для того, чтобы Дерипаска успел сократить свою долю в этой группе. По словам источника агентства, компания продолжает искать покупателей на долю Дерипаски, которую продают с планом вывода компании из-под санкций.

В свою очередь En+ сообщила, что совет директоров поддержал план председателя лорда Баркера по выводу компании и ее дочерних структур из-под санкций США.