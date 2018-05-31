Массовые протесты заставили генпрокурора Грузии уйти в отставку 31.05.2018, 22:23

В акции протеста участвовала первая леди Грузии Мака Чичуа.

В четверг, 31 мая, около здания Главной прокуратуры Грузии в Тбилиси протестовали около 20 тыс. человек. Люди недовольны решением суда относительно убийства 16-летних подростков Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе 1 декабря 2017 года.

Как сообщает «Грузия Онлайн», из-за протестов подал в отставку главный прокурор страны Ираклий Шотадзе.

На акции присутствуют представители политических партий, общественности. Недавно к ней присоединилась первая леди Грузии Мака Чичуа.

Одного из обвиняемых суд оправдал в убийстве Саралидзе, а второму переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Между тем, первого признали виновным в умышленном убийстве Дадунашвили при отягчающих обстоятельствах. Таким образом, остается неясным, кто убил Саралидзе.

«Хочу лично обратиться к родителям убитых на улице Хорава подростков: Я был и остаюсь с вами. Как главному прокурору и как отцу, должность не стоит жизни ваших детей. Хочу чтоб знали, что я сделал все, чтобы виновные были наказаны… Так как хочу, чтоб вы верили в то, что я говорю, я покидаю должность и уверен, что правосудие по этому делу будет полностью достигнуто», — говорится в заявлении Шотадзе.

После протестов у здания прокуратуры люди перекрыли главную улицу Тбилиси — Шота Руставели — и продолжают свой протест у здания парламента.

Они требуют, чтобы отца одного из свидетелей по делу убийства на улице Хорава Мирзу Субелиани арестовали и осудили. Вместе с тем, одним из главных требований остается наказать убийц Давида Саралидзе.

«Правда, Ираклий Шотадзе ушел в отставку, но пока все лица, участвовавшие в убийстве, не будут наказаны, и Ираклий Шотадзе не будет привлечен к ответственности, я не сойду с этого места», — заявил отец убитого.