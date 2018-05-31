В Санкт-Петербурге автомобиль с Джонни Деппом попал в ДТП 31.05.2018, 22:24

1,009

Фото: Getty Images

«Мерседес» с артистом неудачно вошел в поворот и задел стену.

"Мерседес" с Джонни Деппом попал в небольшое ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ria.ru со ссылкой на "Пятый канал".

Автомобиль с артистом выезжал с внутреннего двора гостиницы Four Seasons на Вознесенском проспекте, неудачно вошел в поворот и задел стену. После этого машина продолжила движение.

Накануне группа Hollywood Vampires, в которой вместе с голливудским актером играют Элис Купер и Джо Перри дала концерт в Петербурге.