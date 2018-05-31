СМИ назвали главного претендента на пост тренера «Реала» 31.05.2018, 22:38

Королевский клуб может возглавить аргентинский специалист.

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, с 2014 года возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», является основным претендентом на пост главного тренера мадридского «Реала», сообщает РБК со ссылкой на Marca. Во главе испанского клуба он может заменить Зинедина Зидана, ушедшего в отставку в четверг.

Контракт Почеттино с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2021 года. С лондонским клубом он каждый год борется за медали в чемпионате Англии. Во главе команды он провел во всех турнирах 218 матчей, победив в 121 из них, в 50 сыграв вничью и в 47 уступив. До перехода в «Тоттенхэм» аргентинский специалист возглавлял «Эспаньол» и «Саутгемптон».

Зидан сменил Рафаэля Бенитеса на посту тренера «Реала» в январе 2016 года. Ранее он возглавлял молодежную команду мадридского клуба. Всего с «Реалом» 45-летний французcкий специалист завоевал девять трофеев за два с половиной сезона, выиграв 104 матча из 149. Его контракт с клубом был рассчитан до 2020 года.

На прошлой неделе Зидан в третий раз подряд выиграл с мадридским клубом Лигу чемпионов. В финале на киевском стадионе «Олимпийский» «Реал» переиграл «Ливерпуль» — 3:1. В составе испанской команды дубль оформил Гарет Бэйл, вышедший на замену в середине второго тайма.

«Реал» завоевал Кубок чемпионов в рекордный 13-й раз в истории, в третий раз подряд и в четвертый раз за пять лет. Ранее трофей трижды подряд выигрывал амстердамский «Аякс» (1971-73) и мюнхенская «Бавария» (1974-76). Сам «Реал» выиграл первые пять розыгрышей Кубка европейских чемпионов — с 1956 по 1960 гг.

Зидан завоевал Кубок чемпионов в качестве тренера в третий раз, повторив достижения Боба Пэйсли («Ливерпуль») и Карло Анчелотти («Милан», «Реал»). При этом француз стал первым тренером, выигравшим трофей трижды подряд.