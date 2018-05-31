Суд арестовал подозреваемого в подготовке «убийства» Бабченко 1 31.05.2018, 22:45

Борис Герман

Фото: RFE/RL

Шевченковский суд Киева арестовал на 60 дней Бориса Германа.

У арестованного нет права на залог. Постановление суда можно будет обжаловать в течение 5 суток, передает «Радио Свобода».

Герману инкриминируют подготовку террористического акта. Сам подсудимый с обвинениями не согласен. На заседании суда Борис Герман заявил, что сотрудничает с внутренней разведкой по выявлению действий России, направленных на свержение власти на Украине. Подтверждений этой информации из других источников нет.

В заказе «убийства Бабченко», инсценированного Службой безопасности Украины, Герман обвинил некоего «человека из Москвы» по имени Вячеслав Пивоваркин. По словам Германа, Пивоваркин – гражданин Украины, связанный с российскими спецслужбами, который якобы передал ему список 30 человек, на которых должны быть устроены покушения. Список, как сказал Герман, он передал в контрразведку.

Фигурантом дела о подготовке покушения на Бабченко также является участник боевых действий в Донбассе Алексей Цымбалюк. Он сам назвал себя исполнителем. Изначально в СБУ опровергли его причастность к делу, позднее во время заседания суда прокурор зачитал персональные данные Цымбалюка.

По данным Украинской службы Радио Свобода, Борис Герман – это предприниматель из Киева. Он владеет рядом фирм, одна из которых специализируется на производстве оружия и боеприпасов. Речь идёт о частном немецко-украинском оружейном предприятии "Шмайсер", которое, кроме прочего, сотрудничает с Министерством обороны Украины. С 2006 по 2012 годы Герман был помощником двух народных депутатов – Михаила Гончарова (пятый созыв, Социалистическая партия) и Игоря Плохого (шестой созыв, Партия регионов).

29 мая Служба безопасности Украины сообщила, что журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве. На следующий день стало известно, что журналист жив. Он появился на брифинге СБУ. Убийство Бабченко было инсценировано в рамках спецоперации.