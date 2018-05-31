В Румынии второй день проходят массовые протесты 31.05.2018, 22:55

Жители Бухареста протестуют против отставки антикоррупционного прокурора.

Жители столицы Румынии Бухареста вышли на улицы в связи с отставкой главы Национальной антикоррупционной дирекции Лауры Кодруцы Ковеши. Об этом сообщает УНН.

Митинг перед зданием правительства на площади Виктория в Бухаресте продолжается уже второй день. На площади сейчас находится 200 человек. Протесты были вызваны решением Конституционного суда обязать президента Румынии Клауса Йоханисса подписать декрет об отставке главного антикоррупционного прокурора по требования министра юстиции.

Известно, что чиновники уже несколько месяцев настаивали на отставке прокурора. По данным СМИ, благодаря Ковеши "за решеткой" оказались несколько тысяч чиновников и судей.

Среди лозунгов, звучащих на площади, - "Не уходи", "Справедливость, а не коррупция" и "PSD - красная чума" (Социально-демократическая партия, правящая в Румынии - ред.).