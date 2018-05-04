Определились финалисты футбольной Лиги Европы 4.05.2018, 7:32

Финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе.

Испанский футбольный клуб "Атлетико" и французский "Марсель" стали финалистами Лиги Европы сезона-2017-2018. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

В ответном полуфинальном матче мадридцы принимали на стадионе Ванда Метрополитано лондонский "Арсенал" и победил как в поединке (1:0), так и по сумме двух встреч (1:1, 1:0). Решающий гол на 45+2 минуте оформил Диего Коста.

Соперником "Атлетико" в финале Лиги Европы будет "Марсель", который проиграл на выезде в дополнительное время "Зальцбургу" 1:2. Однако за счет победы дома (2:0) марсельцы вышли по очкам вперед и в Лионе сыграют с "Атлетико".

"Атлетико" - "Арсенал" 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Коста, 45+2

"Зальцбург" - "Марсель" 2:1 ДВ (первый матч - 0:2)

Голы: Айдара, 53, Сарр, 65 (в свои ворота) - Роланду, 116

Финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе на стадионе Парк Олимпик Лионне.