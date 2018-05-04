Россия отложила открытие моста в Крым 18 4.05.2018, 7:36

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Завершение работ перенесено как минимум на год.

Правительство России перенесло на год завершение работ по стороительству Керченского моста из Таманского полуострова в оккупированный Крым. Об этом свидетельствует распоряжение правительства, которое премьер РФ Дмитрий Медведев подписал 30 апреля, сообщает liga.net.

Согласно документу, графики сдвинуты из-за "работ по обеспечению транспортной безопасности моста".

Первоначальная версия документа 26 января 2017 года предусматривала выполнение работ по обеспечению безопасности автодорожной части моста до 30 апреля 2018 года, по железнодорожной - до 1 декабря 2019 года. В новой редакции нет разделения на этапы - безопасность обоих участков должна быть обеспечена к 1 декабря 2019 года.

14 марта во время посещения строительства моста президентом Владимиром Путиным владелец компании-подрядчика Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг обещал запустить движение по мосту в мае, на полгода раньше "запланированных" сроков.