Twitter попросил всех пользователей сменить пароли 4.05.2018, 7:38

Компания назвала это мерой предосторожности.

Компания Twitter обратилась ко всем своим пользователям с призывом сменить пароли в своих аккаунтах.

"В виде меры предосторожности, рекомендуем сменить пароли на всех ваших аккаунтах", - сообщила компания.

Отмечается, что руководство соцсети сделало это в целях безопасности.

В заявлении сказано, что причиной стал баг внутри кода социальной сети. В свою очередь, информации об утечке данных не было.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ — Twitter Support (@TwitterSupport) 3 мая 2018 г.

27 марта бывший исследователь Cambridge Analytica Кристофер Уайли заявил, что утечка личных данных пользователей Facebook, к которой причастна компания Cambridge Analytica, сыграла большую роль при принятии британцами решения о выходе Великобритании из ЕС. По его информации, собранные из Facebook данные, могли быть получены от более чем 87 млн пользователей и, вероятно, хранятся в России.