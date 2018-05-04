закрыть
4 мая 2018, пятница, 9:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Twitter попросил всех пользователей сменить пароли

  • 4.05.2018, 7:38

Компания назвала это мерой предосторожности.

Компания Twitter обратилась ко всем своим пользователям с призывом сменить пароли в своих аккаунтах.

"В виде меры предосторожности, рекомендуем сменить пароли на всех ваших аккаунтах", - сообщила компания.

Отмечается, что руководство соцсети сделало это в целях безопасности.

В заявлении сказано, что причиной стал баг внутри кода социальной сети. В свою очередь, информации об утечке данных не было.

27 марта бывший исследователь Cambridge Analytica Кристофер Уайли заявил, что утечка личных данных пользователей Facebook, к которой причастна компания Cambridge Analytica, сыграла большую роль при принятии британцами решения о выходе Великобритании из ЕС. По его информации, собранные из Facebook данные, могли быть получены от более чем 87 млн пользователей и, вероятно, хранятся в России.


популярное за неделю

Мнение

Анекдот о свободе слова
Анекдот о свободе слова Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский