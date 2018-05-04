«Матери 328»: Кочанова переходила на крик, потом извинялась 18 4.05.2018, 7:52

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Активистки движения объявили о бессрочном характере голодовки.

Бессрочная голодовка активисток инициативы «Движение матерей 328» продолжается: они требуют смягчить наказание осужденных за распространение наркотиков, пишет citydog.by.

Голодовка началась 27 апреля в Калинковичском и Пуховичском районах. Почти сразу к женщинам пришли местные чиновники и сказали, что 2 мая их могут принять в администрации Лукашенко встреча с главой ведомства Натальей Кочановой.

В центре: Татьяна Коневская.

«ВСТРЕЧА БЫЛА ТЯЖЕЛОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ»

Это первое, что сказала активистка Татьяна Коневская, когда вышла из дверей Карла Маркса, 38. Для матерей осужденных это был шестой день голодовки: женщины пьют только воду и принимают лекарства.

– Мы устали. Мы даже переходили на крик в кабинете. И сама Кочанова тоже переходила на крик, потом извинялась. Мы поблагодарили, что она с нами встретилась, но поставили на вид, что у нас шестой день голодовки. Спасибо вам всем, мы всем миром собрали 320 рублей, чтобы оплатить сюда автобус, – рассказала Татьяна Коневская.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ?

– Конкретного результата мы не получили, но Кочанова пообещала мне, что буквально завтра Лукашенко все будет доложено: требуется комиссия для пересмотра дел и изменения законодательства. В ближайшие дни она даст письменный ответ, – рассказала Татьяна Коневская.

Пожалуй, пока что это самый осязаемый результат голодовки.

Активистки Лиана Шуба и Татьяна Коневская.

– О встрече с Лукашенко сказали однозначно «нет», – говорит Татьяна Коневская.

Участницы движения «Матери 328» давно добиваются встречи с правителем, потому что возможности коммуникации с судами и прокураторой они уже исчерпали. На сайте общественной инициативы и в интервью активистки заявляли, что больше не верят ни одному чиновнику.

ИЗМЕНЯТ ЛИ СРОКИ НАКАЗАНИЙ ПО УГОЛОВНОЙ СТАТЬЕ 328?

– Наталья Ивановна (Кочанова. – Ред.) сказала, когда мы год назад впервые приехали к ней на прием, что она обратила внимание на эту проблему. Тогда они стали продвигать законопроект, но он долго согласовывается. На данный момент он находится на стадии согласования со всеми заинтересованными ведомствами. Когда он будет согласован, какие именно пункты, она не знает. Никто не знает, – сказала Лиана Шуба.

Активистки считают, что сроки лишения свободы за хранение, распространение и употребление наркотиков слишком большие, причем они говорят, что подростков наказывают так же жестко, как и совершеннолетних. Законопроект, который предусматривает смягчение наказания, как оказалось, существует давно. Только те самые заинтересованные ведомства – КГБ и МВД – считают активистки, не согласовывают его. Без этого документ не может попасть в «палату представителей».

Татьяна Коневская на встрече в адмистрации показала схему: как на самом деле выглядит «наркотическая» преступность в Беларуси.

– Вот это верхушка: человек, который крышует все. Он не касается наркотиков, и их может быть один-два. Дальше крупные наркодилеры, которые завозят в нашу страну эту дурь тоннами. Дальше идет среднее звено: таких распространителей чуть больше. А вот закладчики и потребители. Почему матери поднялись? Потому что сидят два последних звена. Сидеть должна верхушка: и 20, и 25 лет, и, если надо, пожизненно. На что у меня спросили: а у вас есть имена этих людей? – рассказала Татьяна Коневская.

ПРОДОЛЖИТСЯ ЛИ ГОЛОДОВКА?

Да, пока хотя бы одно из требований матерей не будет выполнено. Больше всего они надеются на то, что законопроект попадет в «парламент», сроки сократят и тогда многие осужденные смогут выйти на свободу.