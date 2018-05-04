В Дании начинается чемпионат мира по хоккею 3 4.05.2018, 7:59

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Чего ждать от сборной Беларуси?

Четвертого мая в датских Копенгагене и Хернинге стартует 82-й чемпионат мира по хоккею. Сборная Беларуси будет играть в первой восьмерке, матчи которой пройдут в столице Дании. Накануне первых поединков tut.by рассказывает, чего ждать от нашей команды, а также выделяет главных фаворитов мирового первенства.

Чемпионат мира проходит по прежней формуле?

Да, ничего не изменилось. 16 сборных поделены на две группы по восемь команд в зависимости от их рейтинга. По четыре лучших сборных из каждой восьмерки выйдут в четвертьфинал. Команды, занявшие последние места, вылетают из элитного дивизиона.

Организаторы сделали лишь одно изменение. Они попросили развести команды Дании и Швеции по разным группам, чтобы обеспечить большой приток болельщиков и в Копенгаген, и в Херинг. Таким образом, вместо Дании в нашей группе будет Франция, что, несомненно, плюс для Беларуси. Датчане собрали на домашний чемпионат очень сильный состав с несколькими НХЛовцами и наверняка будут бороться за выход в четвертьфинал. Состав французов на этом первенстве куда слабее.

Что из себя представляют соперники сборной Беларуси?

Обычно критерием успешности выступления нашей команды является выход в плей-офф. Если сборная попадает в четвертьфинал, то результат признается удовлетворительным, если нет — неудачным. На этот раз попасть в четверку в группе «А» будет крайне сложно.

Сборная Швеции — действующий чемпион мира и один из главных фаворитов нынешнего форума. В составе скандинавов полтора десятка НХЛовцев, звезды КХЛ и суперталантливая молодежь во главе с лучшим бомбардиром чемпионата Швеции 19-летним Элиасом Петтерссоном.

В заявке России 14 хоккеистов, выигравших в феврале Олимпиаду, но в этом году чемпионат мира собрал более представительный состав, нежели Игры, поэтому главным фаворитом команду Ильи Воробьева назвать сложно. Тем не менее, у россиян не должно возникнуть никаких проблем с выходом в плей-офф.

У Чехии в этом году огромное количество отказников. В команду не приехали ни Якуб Ворачек, ни Роман Полак, ни Михал Нойвирт, клубы которых уже завершили сезон. Особенно существенны проблемы в обороне, где Йозеф Яндач получил более десятка отказов из-за травм и усталости. Помимо Полака среди них Ян Коларж, Томаш Кундратек, Якуб Накладал, Войцех Мозик, Ондрей Виташек. Даже из чемпионата Чехии не удалось собрать лучших. Чтобы понять глубину проблемы, приведем пример серебряного призера местного первенства — клуба «Тршинец». Яндач захотел пригласить в сборную первую пару их защитников, но Лукаш Крайчек заявил, что заканчивает карьеру в сборной, а Милан Дудера получил в финальной серии травму. Тогда он позвал третьего по силе защитника клуба — Владимира Рота, но того не пустили клубные врачи. По этой причине в сборную приехал в лучшем случае лишь четвертый по уровню игрок обороны клуба Давид Мусил. Похожим образом в сборную попали и не сильно выделяющиеся даже на уровне чемпионата Чехии Михал Моравчик, Мартин Планек и Давид Скленичка.

Впрочем, отказы дают шанс показать себя молодежи. И Йозеф Яндач не преминул воспользоваться такой возможностью, вызвав в национальную команду целую тройку тинейджеров — Мартина Нечаса, Мартина Каута и Филипа Хытила.

Чехи должны без проблем выходить в плей-офф, но вряд ли они смогут ввязаться в борьбу за медали.

Таким образом, в нашей группе остается лишь одно место в первой четверке. Главными фаворитами на него считаются швейцарцы, но и они не избежали проблем с составом. По сравнению с прошлым чемпионатом ростер был изменен на 80%, хотя и в нем нашлись места для четверки НХЛовцев и звезд местного чемпионата — одного из сильнейших в Европе.

У словаков затягивается переходный период. К тому же генменеджер сборной Мирослав Шатан и тренер команды Крэйг Рэмзи почему-то упорно игнорируют хоккеистов из КХЛ и особенно братиславского «Слована». Так было на Олимпиаде, не изменилась ситуация и перед чемпионатом мира. Сильнейшая лига Европы представлена в составе Словакии лишь защитником «Автомобилиста» Михалом Чайковски. В остальном же ставка сделана на игроков из чемпионатов Чехии и Словакии. Есть у словаков и два НХЛовца — Томаш Юрчо и Андрей Секера.

Многие утверждают, что у сборной проблема с вратарями, но мы с этим не согласимся. Ярко выступавший на молодежном уровне Денис Годла наконец-то получил шанс в сборной, а Марек Цилиак и Патрик Рыбар — лучшие голкиперы чемпионата Чехии. Последний, являющийся сыном экс-вратаря «Гомеля» Павола Рыбара, уже на примете у клубов НХЛ.

Сборная Франции на последних чемпионатах мира выезжала за счет тройки Беллемар — Да Коста — Руссель, но в этот раз Дэйв Хендерсон не сможет на нее рассчитывать. Пьер-Эдуард Беллемар борется с «Вегасом» за Кубок Стэнли, а Антуан Руссель отказался от приглашения, так как у него закончился контракт с «Далласом». Не откликнулся на вызов лучший снайпер чемпионата Финляндии Шарль Бертран, а Лоран Менье и Кристобаль Юэ завершили карьеру в сборной. Без них особое внимание будет приковано к 18-летнему вундеркинду Александру Тексье, а также опытным Йоанну Овитю из «Нью-Джерси» и Стефану Да Коста из «Женевы-Серветт».

Австрийцы продолжают быть типичной командой-лифтом, которая каждый год меняет дивизионы. На этот раз подопечные Рогера Бадера твердо намерены сохранить прописку в элите, но в самый важный момент тренерский штаб получил отказ от лидеров сборной — Михаэля Грабнера и Томаса Ванека. Контракты с их клубами НХЛ завершаются в конце сезона, и нападающие опасаются получить травму, что серьезно затруднит переговоры. Без них лидером команды будет форвард «Филадельфии» Михаэль Раффль.

Как видим, группа у белорусов совсем не простая, и даже матчи с уступающими нам в рейтинге Францией и Австрией не должны стать легким испытанием.

В каком состоянии к чемпионату подходит сборная Беларуси?

Судя по товарищеским матчам, в далеком от оптимального. Белорусы проиграли шесть из восьми спаррингов, испытывая огромные проблемы в атаке. Без братьев Костицыных, Грабовского и Стася главной атакующей силой должен был стать Андрей Степанов, но его конфликт с главным тренером оставил вне чемпионата мира и форварда «Динамо».

В нападении основная ставка будет сделана на североамериканцев Джеффа Платта и Шарля Лингле, новоиспеченного белоруса Александра Матерухина, опытных Александра Павловича и Евгения Ковыршина и молодых Максима Сушко и Егора Шаранговича.

Куда спокойнее Дэйву Льюису за оборону. Владимир Денисов, Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец и Роман Дюков хорошо проявили себя на предыдущих чемпионатах мира, а молодые Павел Воробей и Никита Устиненко должны добавить креатива в атаке. Степан Фальковский проведет в Дании лишь первый матч за сборную, но двухметровый защитник из системы «Лос-Анджелеса» может стать одним из главных открытий в нашей команде. Фальковский не только уверенно разбирается с соперниками у своих ворот, но и обладает пушечным броском.

Во вратарской линии нет мастеров уровня Андрея Мезина и Виталия Коваля, но оптимизм вселяет игра в товарищеских матчах 21-летнего Ивана Кульбакова. Вратарскую тройку дополнили Михаил Карнаухов и Виталий Трус, которые в товарищеских матчах также выглядели неплохо.

По составу наша команда находится в районе шестого места в группе, но микроклимат в команде и тренерские решения могут стать ключевыми, как в положительную сторону, что поможет сборной впервые с 2015 года выйти в плей-офф, так и в негативную, но в данном случае о последствиях не хочется даже думать.

Кто является главным фаворитом чемпионата?

Помимо уже названных выше шведов и россиян это команда Канады. «Кленовые листья» привезли в Данию звездный состав во главе с Конором Макдэвидом, Мэттью Барзалом, Райаном О`Райлли и Аароном Экбладом.

Необычно хороший ростер собрали и традиционно не придающие большого внимания чемпионату мира американцы. Причем место в составе нашлось, как суперзвезде Патрику Кейну, так и 18-летнему защитнику Квинну Хьюзу, который приходится сыном бывшему главному тренеру «Динамо-Минск» Джиму Хьюзу и братом MVP юниорского чемпионата мира Джеку Хьюзу.

Финны располагают отличным нападением с Микко Рантаненом, Себастьяном Ахо и Микаэлем Гранлундом, но оборона «Суоми» не впечатляет. Попадание в топ-3 будет отличным результатом для Финляндии.

Букмекеры считают главными претендентами на медали Канаду, Швецию и Россию. Именно в такой последовательности.

Когда можно поболеть за белорусов?

Первый матч наши хоккеисты проведут уже четвертого мая против шведов. Игра начнется в 21.15.

Далее по расписанию:

5.05.2018, 17.15 — Франция — Беларусь

7.05.2018, 17.15 — Беларусь — Россия

9.05.2018, 17.15 — Швейцария — Беларусь

11.05.2018, 21.15 — Беларусь — Чехия

12.05.2018, 17.15 — Австрия — Беларусь

15.05.2018, 17.15 — Беларусь — Словакия.

Раньше тренерский штаб неоднократно жаловался на календарь, так как на старте приходилось проводить три матча с фаворитами. В этом плане расписание нынешнего чемпионата легче.

Впрочем, здесь стоит учитывать и задачи нашей сборной. Если хотим бороться за четвертьфинал, то расписание просто отличное, так как Швейцария и Словакия вечером перед играми с белорусами будут проводить сложные поединки, а наша сборная получит день отдыха. Если же главная цель — сохранение места в топ-дивизионе, то ситуация обратная: Австрия и Франция будут иметь немного больше времени на восстановление накакуне поединков с Беларусью.