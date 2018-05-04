Глава Европарламента выступил за создание единой армии ЕС 1 4.05.2018, 8:05

Антонио Таяни

Фото: YVES HERMAN / REUTERS

Это позволит усилить оборону при уменьшении затрат на нее.

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил о необходимости создания в Европейском союзе собственной армии. Об этом он рассказал в интервью Spiegel Online.

"Евросоюзу в долгосрочной перспективе нужна единая армия, это позволит ЕС сэкономить и стать активнее на международной арене", - заявил Таяни.

По его мнению, не может быть единой внешней политики без единой оборонной стратегии.

Он отметил, что на данный момент в ЕС есть 28 армий, которые "делают более или менее одно и то же".

В свою очередь, глава Европарламента уточнил, что усиление сотрудничества в этой сфере позволит еще и значительно сэкономить средства, выделяемые странами на оборону.