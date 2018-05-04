Восемь чиновников, которые из-за КГБ лишились высоких постов в правительстве 6 4.05.2018, 8:10

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Топ скандальных отставок последних лет.

Журналисты «Салідарнасці» задались вопросом: какие чиновники лишились постов из-за действий спецслужбы?

Замминистра спорта и туризма Неред

В 2013 году КГБ задержал Сергея Нереда за коррупцию и превышение служебных полномочий – дело касалось госзакупок. Суд приговорил бывшего замминистра к 5 годам лишения свободы.

Управляющая Фондом социальной защиты Бачило

КГБ задержал Людмилу Бачило за получение взятки в 20 тысяч долларов от главы компании «БелАВМ» в конце 2016 года. Недавно суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы.

Замминистра МЧС Бегун

О задержании чиновника за взятку весной прошлого года сообщил Лукашенко. Позже не уточнялось, сотрудники какого ведомства проводили операцию, но, по всей видимости, это вновь был КГБ, который занимается персонами подобного уровня.

Дмитрия Бегуна приговорили к 8 годам.

Министр природных ресурсов Ковтухо

Летом прошлого года отстранили от должности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто. Ранее КГБ и Госконтроль заявили о выявлении фактов незаконного получения бюджетных средств предприятием «НПЦ по геологии».

Осенью стало известно, что Андрей Ковхуто обратился в Комиссию по помилованию при Лукашенко с ходатайством об освобождении от уголовной в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба и искренним раскаянием.

Министр спорта Шамко

В феврале этого года Александр Шамко был освобожден от занимаемой должности за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях.

КГБ доложил главе государства о том, что директор минского Дворца спорта берет взятки, а тот не поверил, что министр об этом не знал.

Министр лесного хозяйства Амельянович

С аналогичной формулировкой уволили Михаила Амельяновича. КГБ обнаружил коррупционную схему, при которой хорошая древесина документально выдавалась за некондицию и незаконно шла на экспорт.

Комитет госбезопасности задержал 12 человек системы Министерства лесного хозяйства.

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта Костин

В марте КГБ надел наручники на Владимира Костина – сообщалось, что его задержали с поличным при получении взятки в 3 500 долларов. Если вина будет доказана, чиновнику грозит до 7 лет.

Министр энергетики Потупчик

Лукашенко освободил Владимира Потупчика от занимаемой должности 2 мая. По словам главы КГБ Валерия Вакульчика, чиновник покровительствовал созданию незаконного семейного бизнеса. В частности, при поддержке министра был организован семейный бизнес по поставкам стройматериалов по завышенным ценам.

О дальнейшей судьбе бывшего министра пока ничего не известно.