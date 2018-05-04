Андрей Санников: Армения – пример того, как бороться за перемены 4.05.2018, 8:28

Менталитет везде один: никто не хочет быть рабом.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты на выборах 2010 года Андрей Санников прокомментировал «Радыё Рацыя» события в Армении:

- Армения - это пример того, как люди борются за перемены. Естественно, там иная ситуация, нежели в Беларуси, но тем не менее.

- Наверное, там и менталитет у людей другой?

- Мне кажется, что менталитет везде один - никто не хочет быть рабом. И, наверное, свобода - это все-таки достаточно большая ценность, чтобы за нее бороться и чем-то жертвовать.

А вот в Беларуси некоторые собираются завести протесты в какую-то непонятную нишу, которую очень легко прихлопнуть крышкой режима.

Армения показывает, что даже при полной зависимости от России, желание у народа быть свободным настолько велико, что они, хоть и рискуют, но протестуют. Там, возможно, не такой жестокий режим, как в Беларуси, но кто знает, каким рискам подвергаются люди? Что будет, если ситуация обострится? Тем не менее, я поддерживаю армянских протестующих и всячески приветствую их устремления.