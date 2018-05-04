Лев Марголин: Деньги уходят на что-то мифическое 5 4.05.2018, 8:39

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Лукашенко так и не научился распоряжаться бюджетом.

Спустя почти четверть века своего руководства Лукашенко наконец признал: государственная поддержка убыточных предприятий не дает должного результата, сообщает «Белсат».

«Нам нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. Таким образом мы привыкли забирать деньги учителей и врачей и направлять их туда, где они должны зарабатываться и, наоборот, направляться в бюджет», – заявил Лукашенко.

Тем временем количество убыточных предприятий в Беларуси продолжает увеличиваться, а их долги и убытки остаются на стабильно неудовлетворительном уровне. Так, гигант отечественной промышленности МАЗ демонстрирует такие же огромные минусы уже четвертый год подряд – 41 миллион рублей чистого убытка по итогам 17-го года. А потери «Белшины», из-за курсовых разниц, в прошлом году выросли даже в 65 раз! И составили 274 миллиона рублей!

Всего в стране, по официальной статистике, насчитывается около пяти сотен убыточных промпредприятий, это почти треть от общего числа фабрик (30,8%). При этом общая сумма чистого убытка за последний год увеличилось почти в четыре раза, до 628 миллионов рублей ($ -311,1 млн). Государство не публикует данных о том, сколько денег из госбюджета идет на поддержку этих фабрик.

«Независимо от того, куда идут эти деньги – или на «поддержку штанов», или на какое-то мифическое развитие, результат этого вложения будет одинаков – то есть, не будет никакого результата. Поскольку только если человек вкладывает собственные деньги, вот тогда он десять раз просчитает и учтет все обстоятельства», – объясняет экономист Лев Марголин.

Самоокупаемость, о которой так заботится государство, – далеко не самое важное, – считают экономисты. Предприятие должно прежде всего развиваться и создавать востребованную продукцию. Только тогда можно рассчитывать на высокий доход и дальнейшее развитие. Но что мешает нашим производителям? Спросим у прохожих.

Жители Минска говорят:

«Качество нужно повышать. Все зависит от материалов, от желания и от спроса».

«Предприятие должно модернизировать свое производство, конечно. Но только молодежь может это сделать, потому что пожилые люди работают по старинке».

«На мой взгляд, нужно менять всю систему в корне».

С последней мыслью экономисты соглашаются. Мол, эффективность может появиться только тогда, когда деньги будут давать на результат. А пока никаких изменений не предвидится, людям дают полезный совет:

«Чтобы они все-таки ориентировались на свои силы. То, что они зарабатывают, то, что они хотят заработать и то, что они планируют делать, это не должно быть связано с государством! Ведь если это связано с государством, это очень рискованно», – говорит Лев Марголин.

Что же до предприятий сельского хозяйства, здесь дела идут еще хуже: в прошлом году каждое четвертое было убыточным.

Многие из них отдают на баланс тех же промышленных предприятий, загоняя в еще большие долги и убытки.