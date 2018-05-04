Польша надеется на рабочую силу из Украины и Беларуси 4 4.05.2018, 8:48

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Стране будут нужны 20 миллионов человек.

«Директора польских предприятий говорят, что должны привлечь иммигрантов из Украины и Беларуси, так как их собственные работники уехали в Великобританию и Германию».

Материал под таким заголовком разместила на своих страницах Daily Mail, указав автором статьи французское Agence France-Presse.

Количество детей, воспитываемых нынешним репродуктивным поколением поляков, в два раза меньше, чем у рожденных во время демографического бума после Второй мировой войны.

В совокупности же с оттоком квалифицированного персонала в страны Западной Европы, где зарплаты выше, это может привести к нехватке рабочих рук.

По официальному прогнозу, к 2030 году каждое пятое рабочее место в Польше станет вакантным. Стране будут нужны 20 млн человек, при этом население в трудоспособном возрасте сократится до 16 млн.

Заткнуть эту дыру за счет безработных будет невозможно. Безработица сейчас составляет лишь 6,6 процента. Не во всех случаях поможет и стимулирование пожилых людей подольше не выходить на пенсию.

В строительном секторе дефицит рабочей силы уже составляет около 100 тысяч человек, рассказал зампред Польского союза нанимателей в строительной отрасли Рафал Рембовски.

Крупнейшая в Польше компания в этой сфере Budimex, например, сейчас ищет около 1 тысячи профессионалов, проинформировал ее представитель Кшиштоф Козел.

«Нам не хватает практически любых рабочих: каменщиков, столяров, бетонщиков, штукатуров, мостильщиков, водителей, операторов машин», – пояснил он.

Несмотря на недавние поправки в законодательство, предписывающие магазинам не работать по воскресеньям, большим ритейлерским сетям, таким как Auchan или Carrefour, не пришлось увольнять сотрудников.

«В действительности, нам сейчас трудно приходится с набором персонала», – признался один из руководителей, который предпочел не афишировать свое имя.

Правительство Польши объявило о планах адаптировать иммиграционную политику под нужды рынка труда, стимулируя прибытие в страну людей наиболее востребованных профессий.

Эти планы включают, среди прочего, расширение обучения иностранцев польскому языку, а также упрощение въезда тем, кто хочет обучаться предметам, важным для экономики.

Кроме того, в намерения правительства входит разубеждать соотечественников ехать на работу за границу и, наоборот, способствовать возвращению уже трудящихся там домой.