США успешно испытали «гравитационную» ядерную бомбу 4 4.05.2018, 8:57

1,510

B61−12 в три раза мощнее бомб-предшественниц.

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешные испытания «гравитационной» ядерной бомбы B61−12 пятого поколения, которая в три раза мощнее бомб-предшественниц, заявил замглавы штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал Джек Вайнштейн, передает Military.com.

По его словам, к настоящему моменту проведено 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний. Как отмечает портал, программа модификации этой бомбы ведется уже на протяжении семи лет. Данный ядерный боеприпас уникален своим хвостовым оперением, позволяющим управлять его падением и повышать точность поражения цели.

Генерал не уточнил, на каких самолетах использовались бомбы во время испытания, однако издание сообщает, что ядерные бомбы этого типа должны быть совместимы с платформами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II пятого поколения. По данным портала, первая партия этих бомб поступит на вооружение к 2020 году.

В феврале министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о планах Пентагона повысить порог применения ядерного оружия. Он уточнил, что речь идет о ядерном сдерживании. По словам Мэттиса, если страна использует во время боевых действий маломощную ядерную бомбу, то США не будет использовать мощную, а ответит тем же.